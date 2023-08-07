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بعد تداوله من الإعلام العبري.. حسين الشيخ ينفي لقاءه برئيس الشاباك

أخبار العالم العربي

بعد تداوله من الإعلام العبري.. حسين الشيخ ينفي لقاءه برئيس الشاباك
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نفى رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، يوم الاثنين، ما يتداول على وسائل الإعلام العبرية حول لقائه مع رئيس جهاز الشاباك.

وأكد حسين الشيخ في تغريدة له على "تويتر"، أنه "لم يجتمع بأي شخصية إسرائيلية"، نافيا ما ورد على بعض وسائل الإعلام العبرية.

وزعمت وسائل إعلام عبرية أن رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، التقى برئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ.

وأضافت أن اللقاء يهدف "لتقوية السلطة الفلسطينية ودعمها، وكذلك زيادة التنسيق الأمني بين الجانبين ومحاولة منع التصعيد".

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المصدر: RT

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