بعد تداوله من الإعلام العبري.. حسين الشيخ ينفي لقاءه برئيس الشاباك

نفى رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، يوم الاثنين، ما يتداول على وسائل الإعلام العبرية حول لقائه مع رئيس جهاز الشاباك.

وأكد حسين الشيخ في تغريدة له على "تويتر"، أنه "لم يجتمع بأي شخصية إسرائيلية"، نافيا ما ورد على بعض وسائل الإعلام العبرية.

وزعمت وسائل إعلام عبرية أن رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، التقى برئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ.

I did not meet any Israeli official this day, according to what was reported in some Israeli media https://t.co/0obMkMbETY — حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) August 7, 2023

وأضافت أن اللقاء يهدف "لتقوية السلطة الفلسطينية ودعمها، وكذلك زيادة التنسيق الأمني بين الجانبين ومحاولة منع التصعيد".

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المصدر: RT