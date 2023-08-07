مصر.. الأرصاد تحذر المصطافين على بعض الشواطئ

حذرت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، الدكتورة منار غانم، من الحالة الجوية للبحر المتوسط، اليوم الثلاثاء.

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أوضحت منار غانم قائلة: "من المتوقع أن يشهد البحر المتوسط نشاطا للرياح على شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية، وسرعات رياح تتراوح من 30 إلى 50 كم/س، مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، مما يشكل خطورة على المصطافين"، مشددة على أنه "لا بد من توخي الحذر عند النزول إلى البحر".

وتابعت غانم: "اعتبارا من يوم الأربعاء، سرعات الرياح ستزداد، فتشمل مطروح العلمين الإسكندرية بلطيم دمياط، وتتراوح من 40 إلى 60 كم/س، أما ارتفاع الأمواج فيصل إلى 3 أمتار"، مشيرة إلى أن "ارتفاع الأمواج يستمر حتى السبت القادم".

وأكملت موضحة: "لن تشهد القاهرة الكبرى أو المناطق الشمالية فرصا لسقوط أمطار، بل تنحصر على شمال البلاد، في حلايب شلاتين بحيرة ناصر أبو سمبل الوادي الجديد، وستكون أمطار خفيفة، قد تكون رعدية أحيانا، غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية".

وأضافت عضو المركز الإعلامي: "تسجل القاهرة الكبرى درجة الحرارة العظمى، 35 درجة مئوية، نتيجة امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وكتل هوائية من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، مع مرتفع العروض الوسطى، لذا تسجل درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة".

وتابعت: "تصبح الأجواء حارة رطبة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديدة الحرارة على جنوب البلاد، وفي الليل يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة نتيجة النشاط النسبي للرياح، مما يقلل الإحساس بنسب الرطوبة، مع استمرار تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يسهم في انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، لذا لا بد من القيادة بسرعة مناسبة".

كما حذرت غانم من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصا في فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرا إلى 4 عصرا، نظرا لذروة ارتفاع درجات الحرارة، مع ارتداء غطاء للرأس وملابس قطنية، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، وتناول قدر كبير من السوائل.

المصدر: "القاهرة 24"