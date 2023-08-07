حزب العدل المصري يثمن الإفراج عن 33 سجينا اليوم

قال النائب المصري، عبد المنعم إمام، رئيس "حزب العدل"، أن قرار الإفراج عن 33 سجينا على ذمة قضايا سياسية واستعادتهم لحريتهم خطوة إيجابية نحو حوار وطني حقيقي وفعال.

وثمّن عبد المنعم إمام هذه الخطوات التى تتم على الأرض، في هذا الإطارعلى وجه التحديد، كما شدد على تمنياته باستمرار هذه الوتيرة من عمليات الإفراج، وأن "تشمل الدفعات اللاحقة عددا من الأسماء التي تخص حزب العدل، التي سبق وأن تقدم بها مسبقا للجنة العفو والجهات المعنية، بما يسهم في إنهاء هذا الملف الذي نتطلع لغلقه تماما للوصول لجمهورية جديدة تتسع لكل الآراء، طالما لم تمارس العنف أو تدعو له".

كما أشاد إمام بـ"الدور الجيد الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي، منذ بدء عملها، ونحن على أعتاب مرحلة فارقة في عمر الوطن، خاصة أن هذه القرارات لها مردود كبير في الشارع المصري".

وأكد إمام على أن "الحزب يعمل بالتوازي من أجل حوار وطني شامل وحقيقي وفعال وذلك من خلال رؤية وتصور ومحاور تقدم بها الحزب في كل الملفات والمحاور الأساسية".

إقرأ المزيد

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT