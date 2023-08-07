الجيش الإسرائيلي يتحدث عن عملية "لا تصدق" على حدود مصر

عثرت الشرطة الإسرائيلية على كمية "لا تصدق"، حسب وصفها، من نبتة القنب "الحشيش"، حيث دمرت أكثر من 12350 كيلوغراما، كانت مزروعة قرب الحدود المصرية.

وتحدث التلفزيون الإسرائيلي عن مصادرة 14 دفيئة مختلفة في جنوب البلاد، بعد العثور عليها خلال عملية أمنية مبرمجة، نفذها جنود من فرع "روتيم" من فرقة BTP التابعة لحرس الحدود وقوات الاحتياط التابعة للجيش الإسرائيلي.

وكانت معظم الشتلات في حالة نمو متقدمة، وقريبة من مرحلة الحصاد، حيث قدرت الشرطة قيمة القنب المضبوط بمئات الملايين من الشواكل.

وفي السنوات الأخيرة، دمرت الشرطة آلاف الصوبات التي أقيمت في المناطق الحدودية، حيث يفضل المزارعون الذين يعرفون هذه المناطق جيدا، العمل فيها على افتراض أن الشرطة لن تهتم بالبحث عنهم في هذه المناطق الوعرة.

في بعض الأحيان، تكون المحاصيل متاخمة للمحميات الطبيعية، ما يعني أنه في بعض الأحيان يكون المسؤولون من سلطة الطبيعة والحدائق هم من يكتشفون الصوبات.

وفي السنوات الأخيرة، دمرت الشرطة الإسرائيلية الآلاف من دفيئات القنب غير القانونية في الجنوب.

المصدر: وكالات