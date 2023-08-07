مصر.. ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة وأزمة في أهم أطعمة المصريين

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن شهري يوليو وأغسطس يعتبران ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

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وأضافت غانم، خلال استضافتها مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن البلاد شهدت شهر يوليو الماضي موجة غير اعتيادية وغير مسبوقة في ارتفاع درجات الحرارة، موضحة أن استمرار الموجة غير الاعتيادية لفترات طويلة أكثر من أسبوعين أمر غير طبيعي، حيث سجلت خلالها ما بين 38 إلى 40 درجة مئوية بشكل مستمر.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن هيئة الأرصاد توقعت استمرار الموجات الحارة خلال شهر أغسطس الجاري، لكن ليس بنفس الاستمرارية التي شهدها يوليو الماضي، مؤكدة أن شهر يوليو كان الأسخن على الإطلاق في كل دول العالم لا سيما المتواجدة في نصف الكرة الأرضية الشمالي، حيث عرفت موجات ارتفاع لدرجات الحرارة غير مسبوقة، بأعلى من المعدلات الطبيعية بـ20 درجة مئوية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن البلاد تأثرت اليوم بأجواء شديدة الحرارة نتيجة رياح غربية إلى جنوبية غربية، حيث تسببت برفع درجات الحرارة لتبلغ 44 درجة مئوية في القاهرة اليوم.

وأكدت هيئة الأرصاد تسجيل انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ابتداء من يوم غد.

وتابعت الهيئة: "إن ظلت الأجواء شديدة الحرارة، لكنها تكون أقل في حدتها من اليوم مع ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء".

وكشف إبراهيم حداد، عضو شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية في الاتحاد العام للغرف، والمتحدث الرسمي باسم سوق العبور، عن سبب ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق، ووصولها لـ15 جنيها للكيلو.

وقال حداد إن ارتفاع أسعار الطماطم يرجع إلى التلف الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة الذي أصاب المحصول هذا العام. وأضاف أن ذلك يعود لتأثر إنتاج العروة الحالية بدرجات الحرارة المرتفعة، حيث أدت إلى التفاف أوراق شجر الطماطم وتساقط أزهارها وصغر حجم الثمار، وذلك يلحق ضررا بالمحصول ويسبب قلة الإنتاج.

المصدر: وسائل إعلام مصرية