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دولة جديدة تعفي القطريين من تأشيرة الدخول

أخبار العالم العربي

دولة جديدة تعفي القطريين من تأشيرة الدخول
أرشيف
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أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم الاثنين، إعفاء أوزبكستان حاملي جوازات السفر القطرية من تأشيرة الدخول.

وقال مصدر مسؤول في إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية القطرية إن الإعفاء سيكون لمدة 30 يوما من تاريخ الوصول.

دولة جديدة تعفي القطريين من تأشيرة الدخول

وكان أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، قد شهدا في يونيو الماضي مراسم التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين إلى جانب خطاب نوايا، وبرنامجي تعاون.

المصدر: وزارة الخارجية القطرية 

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