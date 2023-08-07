السفير الروسي: قطر اختارت عدم الانضمام للعقوبات ضد روسيا

أشاد السفير الروسي في الدوحة دميتري دوغادكين بموقف قطر "الحازم" بعدم الانضمام للعقوبات التي فرضها الغرب على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

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وقال دوغادكين في حوار مع وكالة "نوفوستي": "اتخذت قيادة قطر موقفا حازما بعدم الانضمام للعقوبات ضد روسيا بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

وأضاف أن علاقات روسيا مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد اكتسبت طابعا استراتيجيا في السنوات الأخيرة، وأن قطر بصفتها عضوا أساسيا في المجلس، تعدّ أحد شركاء روسيا الرئيسيين في الشرق الأوسط.

المصدر: "نوفوستي"