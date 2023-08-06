عضو بالبيت المصري في لندن تكشف منعها من دخول قاعة تعرض "فيلما مفبركا" عن مصر

كشفت عضو البيت المصري في لندن، ماجدة صقر، تفاصيل اعتداء أفراد الأمن الداخلي لقاعة عرض سينمائي عليها لمنعها من مشاهدة "فيلم مفبرك" عن مصر.

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وخلال مداخلة ببرنامج "على مسؤوليتي"، أوضحت ماجدة صقر أنه "تم منعها من دخول القاعة"، مردفة: "كنت أشاهد الفيلم المفبرك لجماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر".

وأكملت: "جماعة الإخوان الإرهابية فبركت فيلما عن أحداث رابعة"، لافتة إلى أنه "تم منعها من مشاهدة الفيلم، بعد طلب عناصر الإخوان من الأمن طردها".

وفي وقت سابق، عرض أحد المراكز الثقافية، بالعاصمة البريطانية لندن، فيلم "مجزرة رابعة"، حيث اعتبره مراقبون "خطيرا ومسيئا" للبلاد.

المصدر: "صدى البلد"