هل تتأثر مصر بالعاصفة الإماراتية؟ الهيئة العامة للأرصاد توضح

تشهد الإمارات تقلبات جوية أدت إلى هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول، ما دفع بعدد من المصريين للتساؤل عن إمكانية تأثر بلادهم بهذه العاصفة.

وأوضحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية لموقع "القاهرة 24" أن "مصر لن تتأثر بالعاصفة الإماراتية، لعدم مرور أي كتل هوائية من الإمارات على مصر".

وأضافت منار غانم: "مصادر الكتل الهوائية بين الدولتين مختلفة، حيث أن مصر تتأثر بظواهر جوية مختلفة عن الإمارات، فتتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط خلال الأيام المقبلة، مع امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على انخفاض درجات الحرارة، ويسود استقرار في الأحوال الجوية، حتى منتصف الأسبوع المقبل، فالكتل الهوائية تمر على البحر المتوسط مما يحدث لها تعديلا في خصائصها".

وأردفت: "تشهد البلاد (اليوم الاثنين) انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، خاصة السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد، نتيجة كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، وامتداد لمنخفض في طبقات الجو العليا.. وتسجل القاهرة العظمى 36 درجة، وتصبح الأجواء شديدة الحرارة ورطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويكون الطقس حارا رطبا على السواحل الشمالية، وفي الليل الأجواء تصبح مائلة للحرارة ورطبة".

وتابعت غانم محذرة: "يجب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، مع تناول كمية كبيرة من السوائل، وارتداء غطاء للرأس وملابس قطنية، بالإضافة للقيادة بهدوء تام خلال الشبورة المائية، في الصباح الباكر".

المصدر: "القاهرة 24"