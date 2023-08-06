مصر.. وزارة العمل تحذر من شركات تستغل المصريين

حذر المدير العام لشؤون شركات إلحاق العمالة بوزارة العمل في مصر، مهيب أبو زيد، من شركات التوظيف الوهمية والعقود المزيفة، مشددا على أنها "فخ" أمام الباحثين عن وظيفة في الخارج.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، أوضح مهيب أبو زيد أنه "لا بد من وعي الشباب والمواطنين ضد الكيانات الوهمية".



وشدد مهيب أبو زيد على ضرورة توجه الشباب والراغبين في العمل بالخارج إلى المديريات أو الديوان العام للوزارة للتأكد من الشركة وترخيصها ومعرفة سلامتها.

وأردف: "يجب معرفة حقوقهم وواجباتهم قبل السفر للخارج".

المصدر: "اليوم السابع"