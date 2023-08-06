مصر.. العثور على جثمان العامل المفقود من طاقم القاطرة الغارقة "فهد"

أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر، الفريق أسامة ربيع، اليوم الأحد، نجاح جهود فريق الإنقاذ البحري في العثور على جثمان العامل المفقود من طاقم القاطرة الغارقة "فهد".

وأضاف أن جثمان العامل استخرج من المياه ونقل من قبل الإسعاف البحري إلى محطة البلاح، ومنها إلى سيارة الإسعاف ثم المستشفى، للانتهاء من الإجراءات اللازمة لتسليم الجثمان إلى ذويه.

وأشار إلى أن غطاسي الهيئة تمكنوا من العثور على الجثمان في كابينة المعيشة الخاصة بالقاطرة الغارقة، وذلك أثناء قيامهم بمسح كبائن القاطرة الغارقة ومنطقة الحادث على عمق 24 مترا من خلال مجموعات غطس متتالية.

ولفت إلى أن جهود فرق الإنقاذ البحري التابع للهيئة نجحت في إنقاذ 6 من طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية، فيما سمح لخمسة أفراد منهم بالخروج من المستشفى أمس، ولايزال أحد أفراد الطاقم بالمستشفى تحت الملاحظة.

وجدير بالإشارة أن جهود انتشال القاطرة الغارقة مازالت جارية بالتوازي مع انتظام حركة الملاحة بالقناة من الاتجاهين.

المصدر: RT

ناصر حاتم - القاهرة