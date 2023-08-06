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حرائق الغابات.. الأمين العام للأمم المتحدة يعزي الجزائر

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حرائق الغابات.. الأمين العام للأمم المتحدة يعزي الجزائر
Legion-Media
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بعث الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رسالة تعزية عقب الحرائق التي طالت بعض المناطق مسببة خسائر في الأرواح.

وكتب غوتيريش في رسالة التعزية: "علمت ببالغ الحزن بحرائق الغابات التي خلفت العديد من الضحايا في عدة مناطق من بلدكم وأعرب لكم بهذه المناسبة الأليمة عن تعاطفي مع الضحايا المدنيين والعسكريين وأقاربهم، وكذا العائلات التي اضطرت إلى مغادرة منازلها".

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وقال الأمين العام في رسالته: "أعرب لكم وللشعب الجزائري عن تعازي الخالصة وأؤكد لكم وقوف الأمم المتحدة اللامشروط إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال هذه المرحلة الصعبة"، مشيرا إلى أن هذه الحرائق تعكس النتائج الوخيمة للتغير المناخي، ما يستدعي تعزيز الجهود الدولية لمكافحة أسبابها العميقة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

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