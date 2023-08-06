مستشار الرئيس الإماراتي: غياب الدولة الوطنية العربية مشروع للفوضى والعنف

أكد مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، أن غياب الدولة الوطنية العربية مشروع للفوضى والعنف، مشددا أنها البناء الأساسي للاستقرار والعدالة والتنمية من الخليج إلى المحيط.

وكتب أنور قرقاش على حسابه في منصة "إكس" أن "الدولة الوطنية العربية هي البناء الأساسي للاستقرار والعدالة والتنمية من الخليج إلي المحيط"، محذرا من أن "غياب الدولة وضعفها وانهيارها، مشروع للفوضى والعنف، ومعه ضياع الأمن والعدالة والتنمية".

وتابع قرقاش: "أما متطلبات الإصلاح، يجب أن تكون في سياق التطور التدريجي وضمن منطق الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها".

وأثارت تغريدة قرقاش تفاعلا في منصة "إكس"، حيث علق أحدهم قائلا: "الله عليك يا دكتور أنور.. لو الجميع يفكر بهذا المنطق ويعمل به، كان لمعظم الدول، وخصوصا في الشرق الأوسط، مكانة عظيمة وتطور ملحوظ وأمن وأمان متبادل، وقبل كل ذلك المحافظة على المال وتوجيه إنفاقه بالتدرج لهذا البناء ولهذه التنمية".

الله عليك يادكتور أنور ..

لو الجميع يفكر بهذا المنطق ويعمل به كان لمعظم الدول وخصوصاً في الشرق الأوسط مكانة عظيمة وتطور ملحوظ وأمن وأمان متبادل وقبل كل ذلك المحافظة على المال وتوجيه انفاقه بالتدرج لهذا البناء ولهذه التنمية ..



👌 — " سليل السيف " (@alk3bi661) August 5, 2023

وأضاف آخر: "الاستقرار والعدالة والتنمية أساسها الاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي وهو المقياس الرئيسي لثروة الأمم، وتكون ركائزه المعرفة والخبرات والمهارات والثقافات التي يمتلكها الفرد أو المجموعة لتحقيق أهداف الدولة".

الاستقرار والعداله والتنمية أساسها الاستثمار في الرأس المال البشري الذي يعد المحرك الاساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي وهو المقياس الرئيسي لثروة الامم وتكون ركائزه المعرفة والخبرات والمهارات والثقافات التي يمتلكها الفرد او المجموعه لتحقيق اهداف الدولة . — الحرمي (@Alharmi2018) August 5, 2023

المصدر: RT