 
مباشر
عاجل
القناة 13 العبرية: قوة خاصة تغتال فلسطينيين اثنين على الأقل في عرابة قرب جنين

وكالة: الجيش الليبي يضبط عبارة على متنها مصريون قرب طبرق

أخبار العالم العربي

وكالة: الجيش الليبي يضبط عبارة على متنها مصريون قرب طبرق
AP
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vtct

أفادت وكالة "أخبار ليبيا 24" بأن لواء الجيش الليبي أعلن ضبط عبارة على متنها مواطنون مصريون في المياه الليبية قرب طبرق.

إقرأ المزيد
انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بحصوله على 67 صوتا
انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بحصوله على 67 صوتا

وكتبت الوكالة في صفحتها على "تويتر"، اليوم الأحد: "اللواء طارق بن زياد يضبط جرافة (عبارة) على متنها أشخاص يحملون الجنسية المصرية داخل المياه الإقليمية الليبية قرب طبرق".

ولم تقدم الوكالة أي تفاصيل أخرى حول ملابسات الحادث.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا