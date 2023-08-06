وكالة: الجيش الليبي يضبط عبارة على متنها مصريون قرب طبرق

أفادت وكالة "أخبار ليبيا 24" بأن لواء الجيش الليبي أعلن ضبط عبارة على متنها مواطنون مصريون في المياه الليبية قرب طبرق.

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وكتبت الوكالة في صفحتها على "تويتر"، اليوم الأحد: "اللواء طارق بن زياد يضبط جرافة (عبارة) على متنها أشخاص يحملون الجنسية المصرية داخل المياه الإقليمية الليبية قرب طبرق".

#أخبارليبيا24 | #ليبيا | #شاهد | اللواء طارق بن زياد يضبط جرافة على متنها أشخاص يحملون الجنسية المصرية داخل المياه الإقليمية الليبية قرب #طبرقpic.twitter.com/iOT7iBX1fk — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) August 6, 2023

ولم تقدم الوكالة أي تفاصيل أخرى حول ملابسات الحادث.

المصدر: RT