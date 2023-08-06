وزارة الطاقة السودانية ترفع أسعار البنزين والغازولين

أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية رفع أسعار البنزين والغازولين بالبلاد، حسب الأسعار العالمية للمحروقات، بينما يتواصل القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 4 أشهر.

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وقالت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الأحد: "إنها في إطار سياسة وزارة الطاقة والنفط والمراجعة لأسعار المحروقات حسب الأسعار العالمية للمنتجات البترولية، فقد تقرر تعديل أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من السبت الموافق 5 أغسطس الجاري، ليكون سعر البيع بمحطات الخدمة البترولية بولاية الخرطوم كالتالي: سعر لتر البنزين 630 جنيها (1.08 دولار) وسعر لتر الغازولين 590 جنيه (1.01 دولار)، حسب أسعار بنك (أم درمان الوطني).

وأضافت وزارة الطاقة والنفط السودانية، أن الأسعار أعلاه لا تشمل الرسوم الولائية ومرجعية لكل الولايات.

ويذكر أن أسعار المحروقات القديمة كانت تبلغ 588 جنيها للتر البنزين و582 للتر الغازولين.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، مع تدهور الأوضاع الاقتصادية ونزوح حوالي 3 ملايين سوداني داخل البلاد"، بحسب الأمم المتحدة.

المصدر: سبوتنيك