 
مباشر
عاجل
انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بحصوله على 67 صوتا

السوداني: لا يوجد أي قرار بالتنازل عن أراض عراقية

أخبار العالم العربي

السوداني: لا يوجد أي قرار بالتنازل عن أراض عراقية
محمد شياع السوداني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vtb6

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأحد عدم وجود أي قرار بالتنازل عن أراض عراقية.

واتصل السوداني ببرنامج على قناة العراقية الممولة من الدولة وتحدث إلى مواطنين وقال لهم إن "الحديث حول التنازل عن أراض عراقية يهدف إلى تضليل الرأي العام والتزييف وتشويه الحقائق".

إقرأ المزيد
وزير النفط العراقي: لجنة
وزير النفط العراقي: لجنة "أوبك+" الوزارية أبقت على الإنتاج دون تغيير

وأضاف: "بعد عام 2003 لم يتخذ أي قرار حول التنازل عن الأراضي العراقية لا من قبل هذه الحكومة أو الحكومات السابقة".

وانتشرت قبل أيام معلومات عن تنازل العراق للكويت عن أراض حدودية، لكن السلطات العراقية نفت ذلك، ولم تظهر أي وثيقة أو تصريح يؤكد المعلومات التي انتشرت.

المصدر: قناة العراقية الرسمية + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا