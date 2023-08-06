السوداني: لا يوجد أي قرار بالتنازل عن أراض عراقية

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأحد عدم وجود أي قرار بالتنازل عن أراض عراقية.

واتصل السوداني ببرنامج على قناة العراقية الممولة من الدولة وتحدث إلى مواطنين وقال لهم إن "الحديث حول التنازل عن أراض عراقية يهدف إلى تضليل الرأي العام والتزييف وتشويه الحقائق".

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وأضاف: "بعد عام 2003 لم يتخذ أي قرار حول التنازل عن الأراضي العراقية لا من قبل هذه الحكومة أو الحكومات السابقة".

وانتشرت قبل أيام معلومات عن تنازل العراق للكويت عن أراض حدودية، لكن السلطات العراقية نفت ذلك، ولم تظهر أي وثيقة أو تصريح يؤكد المعلومات التي انتشرت.

المصدر: قناة العراقية الرسمية + RT