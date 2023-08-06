مصر.. رئيس جهاز حماية البحيرات يكشف سبب ظهور أسماك نافقة بشواطئ الإسكندرية

كشف رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في مصر، صلاح مصيلحي، عن سبب ظهور أسماك نافقة بشواطئ محافظة الإسكندرية.

وأوضح صلاح مصيلحي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، أن "شهري أغسطس وسبتمبر هما فترة التزاوج والتبويض للأسماك، حيث تتجه للشواطيء لبدء العملية"، مضيفا أن "أحد مراكب الصيد الكبيرة ألقت شباكا ضخمة في منطقة تجمعات الأسماك المتجهة للتبويض، وهذه الشباك اصطدمت بالصخور في التربة، فلم تخرج الشباك بسهولة".

وأردف مصيلحي: "مع تراكم الأسماك داخل الشباك لفترات طويلة، وارتفاع درجات الحرارة وعدم قدرة المركب على رفع الشباك، أدى ذلك إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك"، مؤكدا أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المركب الذي اصطاد السمك في فترة التبويض".

وأشار المتحدث إلى أن التغيرات المناخية تؤثر على دول العالم كافة، حيث تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة البحار والمحيطات بما يؤثر على الحياة البحرية.

المصدر: "المصري اليوم"