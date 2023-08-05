مصر.. أول تعليق من النيابة العامة على حريق مبنى وزارة الأوقاف بالقاهرة

أصدرت النيابة العامة المصرية مساء يوم السبت، بيانا بخصوص حريق مبنى وزارة الأوقاف بالقاهرة.

وقالت النيابة العامة في بيانها: "كانت النيابة العامة قد تلقت اليوم السبت، الموافق للخامس من شهرِ أغسطس الجاري، إخطارا بنشوب حريق بمبنى وزارة الأوقاف بالقاهرة، ما أسفر عن تلف محتويات بالمبنى دون وقوع إصابات أو وفيات".

وأضاف البيان: "وفور تلقي النيابة العامة البلاغ، بادرت بمعاينة مسرح الحادث والاطلاع على آلات المراقبة فيه، وسؤال أفراد الأمن بالمبنى وممثل الشؤون القانونية، والمدير العام للبنية الأساسية لوزارة الأوقاف، ووقفت النيابة العامة من التحقيقات حتى ساعته، على أن بدء الحريق من غرفة خوادم الحاسب الآلي بالطابق الأول من المبنى، وامتداده لمحتويات سبعة عشر مكتبا بالطابق الثاني وأربعة مكاتب بسطح المبنى".

وجاء في البيان أيضا "أنه قد تبين نقل محتويات المكاتب المحترقة منذ قرابة شهر إلى مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تسبب الحريق في تلف بعضِ المستندات القديمة الخاصة بشؤون العاملين بالوزارة، التي تبين مسحها إلكترونيا سابقا".

وتابعت النيابة في البيان: "هذا وقد ندبت النيابة العامة المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وتشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة للوقوف على مدى سلامة المبنى الإنشائية، وجار استكمال التحقيقات".

المصدر: RT