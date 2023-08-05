مراسلنا: استئناف عبور السفن المتبقية في "السويس" من قافلة الجنوب وانتشال "فهد" بعد مرور آخر واحدة

أكد مراسل RT استئناف عبور السفن المتبقية في السويس من قافلة الجنوب بتفريعة الشرقية في الكيلومتر 51 ترقيم قناة، مشيرا إلى بدء انتشال القاطرة الغارقة بعد مرورها جميعا.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في وقت سابق من يوم السبت، تمكن فرق الإنقاذ من تحديد موقع القاطرة الغارقة "فهد"، حيث أكد أن عملية استخراجها وإخلاء المجرى الملاحي ستبدأ خلال الساعات المقبلة.

وقال الفريق ربيع خلال متابعته لجهود الإنقاذ من موقع الحادث إنه من المقرر البدء الفوري في تسهيل حركة الملاحة بالقناة من قافلة الجنوب، انطلاقا من تفريعة الكيلومتر 51 ترقيم قناة، على أن يتم تأمين عبور السفن بالاستعانة بالشمندورات التحذيرية، التي تحيط بموقع القاطرة الغارقة إلى حين انتشالها.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس في وقت سابق من نهار اليوم عن الدفع بفريق الإنقاذ البحري والرافعة لانتشال القاطرة "فهد" جراء اصطدامها بإحدى الناقلات العابرة للقناة.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم