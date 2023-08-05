 
مباشر

مراسلنا: استئناف عبور السفن المتبقية في "السويس" من قافلة الجنوب وانتشال "فهد" بعد مرور آخر واحدة

أخبار العالم العربي

مراسلنا: استئناف عبور السفن المتبقية في
RT
قناة السويس - مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vt9w

أكد مراسل RT استئناف عبور السفن المتبقية في السويس من قافلة الجنوب بتفريعة الشرقية في الكيلومتر 51 ترقيم قناة، مشيرا إلى بدء انتشال القاطرة الغارقة بعد مرورها جميعا.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في وقت سابق من يوم السبت، تمكن فرق الإنقاذ من تحديد موقع القاطرة الغارقة "فهد"، حيث أكد أن عملية استخراجها وإخلاء المجرى الملاحي ستبدأ خلال الساعات المقبلة.

وقال الفريق ربيع خلال متابعته لجهود الإنقاذ من موقع الحادث إنه من المقرر البدء الفوري في تسهيل حركة الملاحة بالقناة من قافلة الجنوب، انطلاقا من تفريعة الكيلومتر 51 ترقيم قناة، على أن يتم تأمين عبور السفن بالاستعانة بالشمندورات التحذيرية، التي تحيط بموقع القاطرة الغارقة إلى حين انتشالها.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس في وقت سابق من نهار اليوم عن الدفع بفريق الإنقاذ البحري والرافعة لانتشال القاطرة "فهد" جراء اصطدامها بإحدى الناقلات العابرة للقناة.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا