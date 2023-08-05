القاهرة: نسعى لحل مشكلة 1200 مصري بالسعودية للاستفادة من مبادرة السيارات

أكدت وزيرة الهجرة المصرية، السفيرة سها جندي، أن دائرتها تسعى لحل مشكلة 1200 مصري بالسعودية سجلوا بمبادرة السيارات، لكنهم واجهوا صعوبة في استكمال الإجراءات.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى أنه تم التواصل مع مختلف الجهات المعنية، استجابة لاستفسارات المصريين بالخارج، فيما يتعلق بعدم استكمال الإجراءات المتعلقة ببعض من سجلوا بمبادرة سيارات المصريين بالخارج، موضحة أن هناك نحو 1200 حالة من بين المصريين المتقدمين في إطار المبادرة من أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، ويملكون إقامة غير محددة بالتاريخ، بحسب خطاب مصلحة الجمارك المصرية.

وتابعت الجندي: "إننا حريصون على التنسيق مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لخدمة أبنائنا بالخارج والعمل على حل ما يواجههم من مشكلات".

وفي سياق متصل، بيّن رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، أنه بالإشارة إلى أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج ولائحته التنفيذية وتعديلاته، يجب تقديم ما يثبت سريان مدة إقامة المصري بالخارج، أثناء فترة التقدم للمبادرة، موجها بضرورة تحميل أوراق الإقامة التي يوضح فيها التاريخ، حتى يتم استكمال إجراءات التسجيل.

وأوضح المصدر نفسه أنه في ضوء مباشرة أعمال اللجنة الجمركية المختصة بإصدار الموافقات على الاستيراد، تبين وجود العديد من طلبات المواطنين، وخاصة المقيمين بالمملكة العربية السعودية تتضمن تحميل مستند إقامة لا يحمل تاريخ انتهاء الإقامة، ما يؤدي لتعطيل استكمال إجراءات الحجز، وفقا لنص القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج ولائحته التنفيذية وتعديلاته، لافتا إلى أن اللجنة المعنية بالفحص، طلبت إعادة تحميل مستند الإقامة لمرات عديدة، عبر البريد الإلكتروني للمشاركين، لكن عددا كبيرا لم يردوا.

وناشدت وزارة الهجرة المصريين بالخارج، ممن لم يستكملوا أوراق الإقامة، بالإسراع في الانتهاء من تحميل ما يثبت سريان إقامتهم بالخارج أثناء مدة المبادرة، من خلال تطبيق "سيارات المصريين بالخارج"، حتى يتسنى للجنة الاجراءات الموافقة على استيراد السيارة بنفس امتيازات المبادرة.

المصدر: "صدى البلد"