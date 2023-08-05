الخارجية البحرينية تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان حفاظا على سلامتهم من "النزاع المسلح"

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، أن المملكة طلبت من مواطنيها مغادرة الأراضي اللبنانية بسبب "النزاع المسلح"، وذلك حفاظا على سلامتهم.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم، إن المملكة طلبت من مواطنيها مغادرة الأراضي اللبنانية بسبب "النزاع المسلح"، وذلك حفاظا على سلامتهم.

وتأتي الدعوة البحرينية الرسمية بعد أقل من 24 ساعة من الدعوات التي وجهتها العديد من الدول، كالسعودية والكويت، إلى رعاياها على الأراضي اللبنانية، من أجل مغادرة البلاد على وجه السرعة أو أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية.

وكانت السفارة السعودية في لبنان قد حذرت، في بيان لها ليلة السبت، رعاياها من التواجد أو الاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، مطالبة المواطنين بمغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة.

بدورها، نبّهت السفارة الكويتية لدى لبنان أيضا رعاياها بالتزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية، كما دعتهم إلى التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصّة.

وتجدر الإشارة إلى مخيم "عين الحلوة" الفلسطيني بلبنان شهد في الفترة الأخيرة اشتباكات مسلحة بين عناصر حركة "فتح" وتنظيم "جند الشام"، حيث أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح عدد ملحوظ من سكان المخيم.

المصدر: RT + "سويس إنفو"