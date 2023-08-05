مصر.. قرار عاجل من النيابة الإدارية بخصوص حريق مبنى وزارة الأوقاف

كلف رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر، المستشار حافظ عباس، نيابة الأوقاف الإدارية بفتح تحقيق عاجل في واقعة نشوب حريق بمبنى وزارة الأوقاف.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عبد الله حسن عبد القوي، أنه لا توجد أي خسائر بشرية أو إصابات في حريق مبنى وزارة الأوقاف القديم، بشارع صبري أبوعلم، بباب اللوق في القاهرة، حيث نشب اليوم السبت.

وأشار إلى أن جميع حجج الوقف ومستنداته وملفاته وملفات عمل الوزارة آمنة تماما، مؤكدا أن عملية حصر أي تلف مادي جارية تحت إشراف اللجان المختصة.

وتفقد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، آثار الحريق الذي نشب بمبنى الوزارة، حيث تنقل على الفور إلى المكان لمتابعة الوضع ميدانيا، فيما طال الحريق السطح والدور الثاني بالمبنى، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

المصدر: "المصري اليوم"