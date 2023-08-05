الرئيس تبون: ندعم الشرعية الدستورية بالنيجر ومستعدون لتقديم المساعدة اللازمة إن أراد شعبها ذلك

علق الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، خلال لقاء صحفي، على الانقلاب في النيجر على سلطة الرئيس محمد بازوم، مؤكدا دعم بلاده للشرعية الدستورية.

وقال الرئيس تبون، خلال اللقاء: "نحن مع الشرعية الدستورية في النيجر، ونحن على استعداد لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للنيجر إن أراد شعبها ذلك".

وأطاح انقلاب في النيجر، قاده الجنرال عبد الرحمن تشياني، بالرئيس المنتخب، محمد بازوم، الأسبوع الماضي، حيث برر تشياني ما حصل بـ"تدهور الوضع الأمني" في بلاد تعاني من عنف الجماعات الإرهابية.

وأعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني، عبر التلفزيون الوطني في النيجر، أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بالرئيس بازوم.

ويعد بازوم، الذي وصل إلى الرئاسة عبر انتخابات في العام 2021، من أبرز حلفاء فرنسا والغرب في منطقة الساحل الإفريقي.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق تعاونه الأمني فورا مع النيجر، وعدم الاعتراف بالانقلاب.

المصدر: الشروق الجزائرية