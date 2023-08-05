الجيش اللبناني ينفي التحضير لعملية عسكرية في مخيم عين الحلوة

نفى الجيش اللبناني اليوم السبت التحضير لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة.

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وغردت قيادة الجيش على منصة "X": "تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات نقلا عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة".

مضيفة: "يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات، وتؤكد أنها تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم".

وتابعت: "كما تشدد على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرًا للحصول على المعلومات".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام