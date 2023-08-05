وفا: محافظ مدينة جنين ينفي علاقة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحادثة مقتل شاب

نفى محافظ مدينة جنين الفلسطينية، اللواء أكرم الرجوب، أي علاقة للأجهزة الأمنية بحادثة إطلاق النار التي وقعت، مساء الجمعة، واستهدفت عددا من الأشخاص داخل مركبة في شارع حيفا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تصريحا مقتضبا للرجوب قال فيه إنه يجري التحقق من ملابسات ما حدث.

وذكرت مصادر فلسطينية أن مجهولين أطلقوا النار باتجاه سيارة يستقلها شابان بالقرب من أحراش السعادة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، مساء الجمعة، ما أدى لمقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح.

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الأمن الفلسطينية في محيط مستشفى ابن سينا بعد الإعلان عن وفاة الشاب، حيث اتهم المحتجون قوة أمنية فلسطينية بإطلاق النار على السيارة، وهو ما نفاه محافظ جنين، أكرم الرجوب.

وهاجم المحتجون مقر المقاطعة في جنين، بحسب مصادر محلية.

المصدر: RT + وفا