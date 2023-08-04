مسؤول في "أنصار الله" الحوثية لقناة "الميادين": الوقت حان لتتحول السعودية إلى صانعة للسلام

أكد عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" علي القحوم، أن المحادثات مع الرياض مستمرة، مؤكدا أن الوسيط العماني يبذل جهودا كبيرة، كما أشار إلى أن الوقت حان لتتحول الرياض إلى صانعة للسلام.

ولفت القحوم في لقاء مع قناة "الميادين" الإخبارية إلى أن التعثر في المحادثات يكمن في الملفات الإنسانية، كقضايا فتح المطارات والموانئ وصرف المرتبات.

وبيّن عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" أن "البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب مجرى ملاحي يخدم العالم، ونحن ملتزمون بتأمينه".

إقرأ المزيد

ويشار إلى أنه في يونيو الماضي، أعلنت اللجنة العسكرية التابعة لـ"أنصار الله" إتمام عملية تبادل 64 جثة مع الجيش السعودي.

وفي بيان لها، أكدت اللجنة العسكرية للحوثيين "نجاح صفقة تبادل مباشرة بين الرياض وصنعاء بعد مشاورات سابقة استمرت لأسابيع بإشراف من رئيس اللجنة العسكرية، اللواء الركن يحيى عبد الله الرزامي".

وأشارت اللجنة إلى أن "المرحلة الأولى من الصفقة شملت 64 جثة من الطرفين"، بينهم 58 من الحوثيين و6 من الجيش السعودي.

وبينت أن "هناك المزيد من الخطوات القادمة وصفقات أخرى يتم العمل على إتمامها في الأيام المقبلة".

المصدر: قناة الميادين +"سبتمبر نت"