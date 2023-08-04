الرئيس التونسي يدعو سفراء بلاده الجدد للدفاع عن القضايا العادلة

حث الرئيس التونسي، قيس سعيد، سفراء بلاده الجدد لدى عدة دول على العمل على تحقيق مصالح تونس في جميع المجالات، كما دعاهم إلى التعامل بالند للند لأنهم "يمثلون دولة ذات سيادة".

وقال الرئيس التونسي خلال لقاء مع السفراء، جرى صباح اليوم الجمعة بقصر قرطاج: "عليكم بالدفاع عن القضايا العادلة، فتونس تعمل من أجل نظام عالمي إنساني جديد، وهي تتألم لآلام كل مظلوم في الأرض".

كما دعاهم "لضرورة التصدي لحملات التشويه التي تطال الدولة التونسية من دوائر الاستعمار، التي لا تقبل أبدا بوجود أي نظام وطني".

وجدد قيس التذكير بضرورة الدفاع عن الحق الفلسطيني في كل لقاء وفي كل محفل يكونون فيه، معتبرا أن لدولة فلسطين سفراءها، "لكن القضية المركزية للأمة العربية والأمة الإسلامية هي حق الشعب الفلسطيني في أرض فلسطين المسلوبة"، معربا عن أمله في أن "يحقق الشعب الفلسطيني الانتصار، وأن تقوم دولة فلسطين وتكون عاصمتها القدس الشريف".

وأضاف الرئيس مخاطبا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار: "لابد أيضا من تحميل القناصلة المسؤولية الكاملة لرعاية الجالية التونسية بالخارج، لأن مهمتهم هي خدمة التونسيين بالخارج، وعليهم أن يتحملوا المسؤولية، ومن لم يتحمل المسؤولية فليس جديرا بالبقاء في المنصب الذي هو فيه".

المصدر: موقع موزاييك الإخباري