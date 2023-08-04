سفير السعودية بلبنان: نعلم كم يتوق أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لمعرفة الحقيقة

شارك السفير السعودي لدى لبنان، وليد بخاري، عددا من السفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب، دقيقة صمت، اليوم الجمعة، أمام مرفأ بيروت في الذكرى السنوية الثالثة لانفجار 4 أغسطس.

ونشر وليد بخاري صورة جمعته مع السفراء والفعاليات، معلقا بالقول: "دقيقة صمت تكريما لأرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وتضامنا مع أهالي الضحايا الذين نشاطرهم ألمهم، ونعلم كم هم تواقون لمعرفة الحقيقة".

دقيقة صمت تكريمًا لأرواح ضحايا #انفجار_مرفأ_بيروت، وتضامنًا مع أهالي الضحايا الذين نُشاطرهم ألمهم ونعلم كم هم تواقون لمعرفة #الحقيقة. pic.twitter.com/xP0MUdO9MV — Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) August 4, 2023

وبعد ثلاث سنوات من انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا وتسبب بسقوط 6500 جريح، ما زال التحقيق في هذه الكارثة يواجه عراقيل عدة، حيث يتراجع معها الأمل بكشف الحقيقة.

المصدر: RT