السودان.. قوات الدعم السريع ترحب بتأييد الإدارة الأهلية بولاية وسط دارفور لها

أصدرت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الجمعة، بيانا رحبت فيه بموقف الإدارة الأهلية بولاية وسط دارفور وإعلان تأييدها ومساندتها لها.

وقالت قوات الدعم السريع في بيانها: "ترحب قوات الدعم السريع، بالموقف الوطني المشرف للإدارة الأهلية بولاية وسط دارفور، وإعلانها الانحياز التام إلى خيار الشعب السوداني الذي يتوق للحرية والديمقراطية والعدالة والانعتاق من سيطرة وسطوة قوى الردة والظلام التي تقودها عناصر النظام البائد داخل القوات المسلحة".

وأضافت أن "البيان الذي أصدرته الإدارة الأهلية بوسط دارفور، وإعلان تأييدها ومساندتها لقوات الدعم السريع، التي تقاتل الانقلابيين والفلول، يأتي اتساقا مع المواقف الوطنية الشجاعة التي عبرت عنها معظم قيادات الإدارة الأهلية في السودان في مواجهة الظلم والاستبداد والفساد والمحسوبية".

وتابع البيان: "إننا إذ نشيد بهذه الخطوة من قبل الشرفاء في الإدارة الأهلية، نعاهد الله وشعبنا الجسور على مواصلة النضال لإزالة الطغمة الفاسدة من الانقلابيين والفلول التي دمرت البلاد وفككت نسيجها الاجتماعي وأشعلت فيها الحروب والصراعات وأورثتها الفقر والحرمان".

كما أعلنت قوات الدعم السريع في وقت سابق من نهار اليوم، عن سيطرتها الكاملة على ولاية وسط دارفور غربي السودان.

وكان الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني قد أعلن أن القوات المسلحة اشتبكت مع قوات الدعم السريع في منطقة جبل الأولياء العسكرية جنوبي العاصمة، حيث كبدتها خسائر كبيرة، فيما ذكر الناطق أن قوات الدعم السريع كثفت من هجماتها ضد المناطق السكنية بمدافع الهاون، وأحدثت خسائر وسط المواطنين.

المصدر: RT