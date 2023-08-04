لبنان.. انطلاق فعاليات إحياء الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت (فيديو)

انطلقت بعد ظهر اليوم الجمعة، فعاليات إحياء الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت بوسط العاصمة اللبنانية.

وشهد مركز فوج إطفاء بيروت في الكرنتينا تجمعا لمئات المواطنين ونشطاء المجتمع المدني، استعدادا للانطلاق بمسيرة باتجاه "تمثال المغترب" مقابل مرفأ بيروت لإحياء الذكرى الثالثة لانفجار 4 أغسطس.

وتقدم أهالي الضحايا المشاركين، حيث رفعوا صور أبنائهم، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية، من بينهم النائب مروان حمادة، ممثلا لكل من رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي"، النائب تيمور جنبلاط، والنائب السابق، وليد جنبلاط، والنائب غسان حاصباني.

كما اكتملت التحضيرات عند "تمثال المغترب" لاستقبال المسيرة التي سيتبعها مهرجان خطابي للمناسبة، حيث وصل إلى المكان عشرات المواطنين، فضلا عن توافد كثيرين من مناطق عدة، فيما سيسلكون جسر "فؤاد شهاب" سيرا على الأقدام باتجاه موقع الاحتفال.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" + "الجديد"