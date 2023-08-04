"حظروا RT في أوروبا ويهاجمون النيجر".. خبير مصري يرد على تصرفات أوروبا

علق الخبير المتخصص في الشؤون الإفريقية، اللواء محمد عبد الواحد، على إدانة الاتحاد الأوروبي قيام النيجر بحظر بث محطة "فرانس 24" و"إذاعة فرنسا الدولية" على أراضيها.

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وأكد الخبير المصري في تصريحات لـRT أن إدانة الاتحاد الأوروبي لقيام النيجر بحظر قنوات فرنسية مثل "فرانس 24"، واعتباره انتهاكا لحرية الرأي وحق الحصول على المعلومات يؤكد على ازدواجية المعايير التي يسلكها الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي نفسه حظر بث جميع القنوات الروسية على أراضي أوروبا بالكامل وعلى رأسها قنوات "RT"، معتبرا أن ذلك يعكس أزمة ضمير، لأن المجتمع الدولي يتعامل بازدواجية في المعايير ويؤكد التناقض الواضح الذي تنتهجة منظومة الديمقراطية الأوروبية والترويج لنفسها في العالم على أنها دول ديمقراطية، كما اعتبر أنهم يعطون لأنفسهم الحق الوحيد في الحديث عن حقوق الإنسان، لكنهم بالرغم من ذلك، يفرضون المزيد من القيود على وسائل الإعلام المناهضة لهم.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لا يحظر القنوات الروسية فقط، لكنه يضغط على منصات التواصل الاجتماعي لحجب حسابات وسائل الإعلام الروسية المختلفة، مؤكدا أن أوروبا التي تتحدث عن الحريات، ترفض أن يسمع مواطنوها الحقائق والطرف الآخر، أو أن يسمعوا عكس ما تروجه حكوماتهم.

وتابع: "الشئ أصبح مثيرا للجدل، وأصبح المواطن الأوروبي يسمع من طرف واحد، وأصبح مغيبا عن الحقيقة. وما كان يحدث في أوروبا أمس، أصبح يحدث ضدها اليوم. النيجر الآن تحظر قنوات فرنسا التي تحرض ضد الدول الإفريقية، والتي تسعى لزعزعة استقرار الشعوب الإفريقية".

ونوه بأن تصريحات الاتحاد الأوروبي تعكس أزمة ضمير يعاني منها المجتمع الدولي وتناقضا واضحا بين ما يروج عنه من قيم سياسية ودبلوماسية نبيلة، وبين سلوكياته التي تعبر عن ازدواجية في المعايير، في الوقت الذي يرفض فيه حرية التعبير وحرية الرأى ويحظر نشاط قنوات روسية، كما يسمح بحرق المصحف الشريف على أراضيه بحجة حرية التعبير.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم