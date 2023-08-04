العاهل السعودي يصدر أمرا بترقية 34 قاضيا

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بترقية 34 قاضيا في ديوان المظالم.

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وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري خالد بن محمد اليوسف: "الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاضيين إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، واثني عشر قاضيا إلى درجة (رئيس محكمة/ أ)، وثمانية قضاة إلى درجة (وكيل محكمة/أ )، إضافة إلى ترقية عشرة قضاة إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وملازمين قضائيين إلى درجة (قاضي/ج)".

وأكد اليوسف على أن هذا الأمر الملكي "يؤكد حرص القيادة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية لتطوير أدائه وسير العمل به، ويحقق الجودة والكفاءة في جميع أعماله".

وأضاف: "ذلك يتأتى بفضلٍ من الله ثم بتوجيه واهتمام من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم سعيًا لصيانة الحقوق ورد المظالم".

المصدر: واس