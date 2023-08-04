الجثمان لم يتم تشريحه.. حفيد جمال عبد الناصر يتحدث عن "الحقيقة الوحيدة" ويكشف تفاصيل عن وفاة جده

قال جمال خالد عبد الناصر حفيد الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر، إنه لا أحد يعرف السبب الحقيقي لوفاة جده، مشيرا إلى أن "الحقيقة الوحيدة هي الموت".

وفي حديث إلى برنامج "قصارى القول"، الذي يعرض عبر RT، قال عبد الناصر: "والدي خالد على حد علمي لم يكن حاضرا عندما توفي جدي، كانت جدتي تحية حاضرة، واتصلت بأنور السادات قبل أن يكون رئيسا، كان نائبا، كما اتصلت بالنائب حسين الشافع. وأعتقد أنهما كانا أول من وصل إلى الجثمان، الذي بقي 3 ساعات في غرفة النوم، لحين بدأت تأخذ القرارات".

وكشف أنه عندما سألت والده عن رأيه بوفاة جمال عبد الناصر قال إن "الحقيقة الوحيدة في الحياة هي الموت وكل الباقي ليس مؤكدا"، مضيفا: "عمرنا ما حنعرف حقيقة سبب وفاته.. هذه نقطة مهمة لأن الجثمان لم يتم تشريحه، ولا يوجد أمر نهائي حول سبب الوفاة، لكن الحقيقة الوحيدة هي الموت".

وأوضح أن الزعيم الراحل "تعرض لوعكة صحية، أزمة قلبية عام 1969.. طبعا كان هناك الكثير من الأشخاص الذين يحاولون اغتياله، وأطراف كثيرة تريد التخلص منه.. لذلك في النهاية كل ما نستطيع فعله هو الظن، لكن الظن لا يغني عن الحق شيئا"، مبينا أن "الأسرة رفضت تشريح الجثمان، ولا أعرف الاعتبارات حول سبب الرفض".

المصدر: RT