ألمانيا توقع اتفاقيات بقيمة 28 مليون يورو لدعم "الأونروا"

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، توقيع 3 اتفاقيات مع ألمانيا بقيمة 28 مليون يورو لدعم اللاجئين.

إقرأ المزيد

وقالت الوكالة في بيان لها أمس الخميس، إنها والحكومة الألمانية "وقعت من خلال بنك التنمية الألماني ثلاث اتفاقيات بقيمة إجمالية تبلغ 28 مليون يورو لدعم لاجئي فلسطين".

وصرح أوليفر أوكزا، رئيس مكتب تمثيل جمهورية ألمانيا الاتحادية في رام الله بالضفة الغربية، في ذات البيان: "ستواصل الحكومة الألمانية دعم لاجئي فلسطين في أرجاء المنطقة".

وأضاف: "ستقدم الاتفاقيات الجديدة مساهمة كبيرة في تحسين الظروف المعيشية في مخيمات لاجئي فلسطين".

ولفت إلى أن "الاتفاقيات سوف تمكن الأونروا من الاستثمار في البنية التحتية للمخيمات وتحديث نظام تقديم الخدمات لديها. وهذا من شأنه أن يجعل خدمات الأونروا أكثر كفاءة وسهلة الوصول من قبل لاجئي فلسطين".

وقالت الوكالة: "سيعمل هذا التمويل على تحسين البنية التحتية في مخيمات لاجئي فلسطين في لبنان وقطاع غزة، ودعم بناء وتوسيع وإعادة تأهيل البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية".

وأضافت "تهدف الاتفاقية الثالثة التي تم توقيعها إلى توفير 12 مليون يورو للمرحلة الثانية من برنامج التحول الرقمي الحالي في الصحة والتعليم".

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

المصدر: "أونروا"