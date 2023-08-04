البابا تواضروس يخاطب المصريين بسبب انقطاع الكهرباء

دعا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المصريين لعدم التذمر من انقطاع الكهرباء والتحمل.

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وقال البابا تواضروس الثاني إنه مع ارتفاع درجات الحرارة وارد انقطاع التيار الكهربي، لكن في سنوات كثيرة لم ينقطع، لذلك لا داعي للتذمر إذا قطع الآن.

وأضاف: "عشنا سنوات والكهرباء لم تنقطع، ولم تحدث مشكلة، لذلك يجب علينا أن نحتمل، لأن التحمل أحد صور التقوى"، مشيرا إلى ضرورة أن يتحمل الناس بعضهم بعضا وأن يصبروا على الأخطاء.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة بدأت في تخفيف أحمال الكهرباء بسبب الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية.

وأدى هذا إلى زيادة استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، مما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء. وأكد مدبولي على أهمية ترشيد الاستهلاك من الكهرباء بوجه عام.

وتزامن انقطاع الكهرباء مع موجة الحر الشديدة التي تتعرض لها المنطقة ومنها مصر، إذ تجاوزت درجات الحرارة حاجز الـ40 في القاهرة، واقتربت من 50 في جنوب الصعيد.ض

المصدر: القاهرة 24+ وكالات