نصر الله: لا علاقة لنا بأحداث "عين الحلوة" ونناشد المعنيين بوقف الاقتتال

ناشد أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الخميس، جميع الأطراف المعنية بوقف الاقتتال في مخيم "عين الحلوة" الفلسطيني في لبنان.

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وفي كلمة له، قال حسن نصر الله: "هناك وسائل إعلامية لبنانية تصر زورا على اتهام "حزب الله" بالوقوف وراء أحداث مخيم عين الحلوة".

وأضاف: "أناشد جميع الأطراف المعنيين بوقف الاقتتال في مخيم عين الحلوة".

وتابع أمين عام "حزب الله": "لا علاقة لنا، من قريب ولا من بعيد، بأحداث عين الحلوة، ونعمل مع كل المرجعيات لوقف هذا الاقتتال".

وشهد مخيم "عين الحلوة" اشتباكات مسلحة خلال الفترة الأخيرة بين عناصر حركة "فتح" وتنظيم "جند الشام"، حيث أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، ونزوح عدد ملحوظ من سكان المخيم.

المصدر: "الميادين" + RT