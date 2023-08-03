حسن نصر الله يتحدث عن "من ضيع الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت"

أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الخميس، أن "من ضيع الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت هو الذي عمل على تسييس القضية من البداية".

وفي كلمة له، قال حسن نصر الله: "نعبر عن مواساتنا لكل من أصيبوا في انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس.. في اللحظة الأولى لانفجار المرفأ، خرجت بعض القنوات الخبيثة لتقول بأن "حزب الله" هو من فجر المرفأ، وكانت الناس لا تعرف ماذا حدث بعد، والبعض اعتقد أنه زلزال".

وتابع نصر الله: "الذي ضيع الحقيقة في مسألة انفجار المرفأ، هو من سيس هذه القضية، والسبب الحقيقي لضياع الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت هو لجوء البعض إلى ربط القضية بالأحداث الإقليمية".

وأضاف: "التلفزيون نفسه الذي اتهم "حزب الله" بانفجار المرفأ، يقول إن ما يحصل في مخيم عين الحلوة سببه "حزب الله"، وهذه تفاهة".

المصدر: "المنار"