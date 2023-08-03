رئيس أركان الجيش الجزائري يزور قاعدة جوية روسية ويعاين أحدث الطائرات العسكرية (صور)

زار رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء، القاعدة الجوية الروسية "جوكوفسكي" بضواحي العاصمة موسكو، وذلك خلال اليوم الثالث من زيارته إلى روسيا.

وعاين الفريق أول شنقريحة، خلال زيارته للقاعدة الجوية، بعض أنواع الطائرات العسكرية الروسية، كما اطلع على آخر التجهيزات والتقنيات المستخدمة في مجال الطيران العسكري، رفقة مدير مصلحة التعاون العسكري الروسي، دميتري شوغاييف.

عقب ذلك، زار الفريق أول شنقريحة مقر شركة ديناميكا لتكنولوجيا الطيران، حيث عاين آخر التجهيزات والتكنولوجيات في مجال التكوين القاعدي للطيارين، بما في ذلك البرامج المخصصة للمحاكاة.

وذكرت السفارة الجزائرية في موسكو، في وقت سابق، أن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، وصل إلى العاصمة الروسية في زيارة رسمية، يلتقي خلالها بوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو.

وسبق أن أفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها، بأن هذه الزيارة التي تندرج في إطار "تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الروسية، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: RT