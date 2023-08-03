بودن للرئيس التونسي: أنا ورئيس الحكومة الجديد أصبحنا أصدقاء (فيديو)

توجّه الرئيس التونسي قيس سعيّد، بالشكر إلى نجلاء بودن رئيسة الحكومة المنتهية مهامها، على ما قامت به من جهود.

وأشار قيس سعيّد خلال إشرافه على مراسم تسلم أحمد الحشاني لمهامه رئيسا للحكومة، إلى أن نجلاء بودن بذلت جهدا كبيرا خلال توليها منصب رئيسة الحكومة.

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وقال: "شكرا لأنك تحملت المسؤولية بكل أمانة وإخلاص.. العمل كان مضنيا في كثير من الأوقات، وأتذكر الجهد الكبير الذي بذلته".

وتابع قائلا "الواجب أن أُوجّه لك الشكر الجزيل.. لقد شرفتي تونس في كثير من المحافل الدولية، وتبقى المقاربة الاقتصادية والاجتماعية هي الأهم بالنسبة للتونسيين".

من جهتها، أكدت نجلاء بودن على أنها لم تقم إلا بما يحتم عليها الواجب.

وقالت بودن: "شكرا لك سيدي الرئيس على الفرصة التي أتحتها لي"، مضيفة "ولينا صُحَاب أنا وسيد أحمد (أنا ورئيس الحكومة الجديد أصبحنا أصدقاء)".

جدير بالذكر أن الرئيس قيس سعيّد قرّر مساء الثلاثاء 1 أغسطس رئيسة الحكومة إنهاء مهام نجلاء بودن رمضان، وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.

ونجلاء بودن رمضان هي أول امرأة شغلت منصب رئيسة حكومة في تاريخ تونس والعالم العربي.

وأشرف رئيس الدولة بقصر قرطاج على موكب أداء اليمين من قبل أحمد الحشاني رئيسا للحكومة.

وأحمد الحشاني متقاعد وقد شغل سابقا منصب مدير مركزي للشؤون القانونية بالبنك المركزي.

المصدر:RT + "موزاييك"