"الزواج المزيف" يجدد أزمة التأشيرات بين فرنسا وتونس

تجددت أزمة التأشيرات بين فرنسا وتونس بعد أن رفضت السفارة الفرنسية في تونس 1200 طلب تأشيرة لـ"لم الشمل"، حيث بررت ذلك بأزمة "الزواج المزيف".

وقررت السلطات التونسية منع وقفة احتجاجية، كان من المقرر تنظيمها أمام السفارة الفرنسية في تونس، على خلفية رفض منح التأشيرة لأكثر من 1200 شخص بحجة "الزواج المزيف".

وأكد محمد الهادي الطرابلسي، أحد المحتجين في مداخلة على إذاعة "موزاييك أف أم" يوم الثلاثاء، أن السفارة رفضت 1200 طلب تأشيرة للتجميع العائلي.

وصرح بأنها تستجيب لجميع الشروط، ووفق الإجراءات المعمول بها، إلا أن السفارة الفرنسية رفضتها بزعم "الزواج المزيف".

وتحدث محمد الهادي الطرابلسي عن وضعيته قائلا إنه "متزوج منذ 4 سنوات، وزوجته راسلت السلطات المعنية في فرنسا للاستفسار عن أسباب الرفض، لكن لم يصلها أي رد".

وأضاف: "نحن نحترم القانون التونسي ونرفض التهور، ولو كان زواجا مزيفا مثلما تزعم السلطات الفرنسية، لما تجمعت زوجات المحتجين أمام قنصلية فرنسا للاحتجاج على قرارات مماثلة".

المصدر: "موزاييك أف أم"