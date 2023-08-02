مصر.. النيابة العامة تحقق في واقعة إنهاء أب حياة ابنه بجرعة مخدّر خطير

أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهات بفتح تحقيق عاجل في واقعة إنهاء أب لحياة ابنه بإعطاءه جرعة "أيس" مخدر زائدة.

كما وجهت النيابة العامة بسرعة إنهاء إجراءات دفن الطفل "محمد م." (2 سنوات ونصف السنة) وسماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، فضلا عن صدور قرار بحبس الأب المتهم "ن. ت." 23 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بشأن وفاة الطفل على يد والده بتناوله مادة مجهولة وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى المحلة العام.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه.

وأفادت التقارير الطبية بأن الطفل توفي نتيجة تناوله عقار "الٱيس" المخدر.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري