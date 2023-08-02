الأسد يؤكد أهمية مقاومة الفكر الذي يستهدف تفكيك البنية الفكرية للشعوب العربية

أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، خلال استقبال أعضاء وفد المؤتمر القومي العربي على أهمية توسيع مفهوم "مقاومة الفكر الذي يغزونا قسريا لتفكيك البنية الفكرية للشعوب العربية".

وقال الأسد أمام أعضاء الوفد أنه "لا يمكننا الحديث عن انتماء سـياسي دون أن نتحدث عن مفهوم الانتماء كهوية"، معتبرا أن "العمل القومي يجب أن يرتكز على المستويين الفكري والتطبيقي".

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وارتكز الأسد في ذلك على أن حالة القومية العربية والانتماء راسخة شعبيا، حيث لم تنجح كل محاولات ضربها على مدى السنوات الماضية، مبينا أن "ما ينقصنا اليوم هو أن نلتقط الأدوات والأفكار التي تشكل قاعدة مهمة للعمل القومي والاستفادة منها بالشكل الأمثل".

من جهتهم، أكد أعضاء وفد المؤتمر القومي العربي على ضرورة العمل في المرحلة القادمة من أجل تفعيل دور الأحزاب والمنظمات الشعبية للاستفادة من الأجواء الإيجابية على الساحة العربية لدعم المساهمة الشعبية في مسيرة إعمار سوريا، وكسر كل أشكال الحصار عليها.

كما اعتبر الأعضاء أن سوريا بقيت أمينة على المقاومة، وهي بصمودها حمت الهوية العربية وثقافتها وحضارتها، مشددين على أهمية تطوير الخطاب القومي العربي والانتقال به إلى لغة تتناسب مع الجيل الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن حوار الرئيس السوري خلال الاجتماع مع أعضاء الوفد تمحور حول العروبة والفكر القومي والانتماء والهوية، فضلا عن دور الأحزاب العربية تجاه الشارع العربي في ظل التحديات المتزايدة والغزو الفكري الغربي، ودعم سوريا في مواجهة العقوبات والحصار الظالم.

المصدر: RT