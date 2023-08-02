تحذير ليبي عاجل.. شواطئ طرابلس غير صالحة للسباحة بعد ظهور أمراض

حذر مدير الإصحاح البيئي بطرابلس في ليبيا، حسن الوصارة، من تلوث الشواطئ بمياه الصرف الصحي وتسببها بأمراض جلدية وقيء وإسهال.

وقال الوصارة في تصريح صحفي: "سحبنا عينات من 5 مصايف بطرابلس المركز، مصيف السندباد سابقا ونهاية مصيف برج أوليلة والمصيف المقابل لقصر الضيافة والمصيف المقابل لفندق باب البحر، وأحيلت للمختبرات المختصة، وبينت نتائج التحليل أن هذه الشواطئ ملوثة بمياه الصرف الصحي".

وأضاف أن "التلوث ناتج عن ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج في البحر، علا بأن معالجة مياه الصرف قبل ضخها في البحر، من اختصاص شركة المياه والصرف الصحي، وهذا يعتبر حلا لمشكلة التلوث، لكن الشركة تعاني من مشاكل منذ فترة طويلة لوجود أعطال في محطات المعالجة".

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وتابع مؤكدا أنه "بناء على تلك النتائج، قامت بلدية طرابلس المركز بوضع لافتات تحذيرية تفيد أن هذه الشواطئ محظورة وغير صالحة للسباحة. وعلما بأن السباحة في هذه الشواطئ تسبب الأمراض الجلدية خاصة عند الأطفال، وارتفاعا في درجة حرارة الجسم وقيئا وإسهالا في حال ابتلاع المياه".

المصدر: RT