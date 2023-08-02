وزير مصري: أمريكا تحتاج 10 سنوات لتواكب ما فعلناه

قال وزير الصحة المصري خالد عبدالغفار، إن "الولايات المتحدة نشرت مقالا مؤخرا يقول إنها محتاجة 10 سنين عشان تقدر تحقق اللي مصر عملته في فيروس سي في سنوات قليلة".

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وتابع: القضاء على فيروس سي، قصة نجاح كبيرة، مشيرا إلى أنه عندما يذكر فيروس سي يذكر نجاحات مصر التي تدرس على مستوى العالم في هذا الشأن.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر تحولت من دولة بها أكبر نسبة إصابة بفيروس سي، إلى دولة تنتظر خلال أيام قليلة إعلان منظمة الصحة العالمية رسميا خلوها من هذا المرض اللعين، الذي أصاب كبد المصريين واقتصادهم.

وأوضح أنه بداية من عام 2015 وضع الرئيس السيسي إمكانيات الدولة كلها لإجراء المسح لنحو 63 مليون مصري، وعلاجهم مجانا من فيروس سي.

المصدر: المصري اليوم