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لبنان.. مقتل رجل إطفاء وإصابة 3 آخرين في حريق اندلع في الضاحية الجنوبية

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لبنان.. مقتل رجل إطفاء وإصابة 3 آخرين في حريق اندلع في الضاحية الجنوبية
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حريق في الضاحية الجنوبية
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قتل رجل إطفاء وأصيب 3 آخرون، الأربعاء، أثناء محاولتهم إخماد حريق اندلع في مستودع للأقمشة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

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وقالت وسائل إعلام محلية إن فوج إطفاء الضاحية الجنوبية سيطر اليوم على حريق شب في أحد مستودعات الأقمشة على طريق المطار.

وأكد رئيس فوج إطفاء الضاحية حسين كريم في تصريح لقناة "المنار" أن "نقطة الحريق تركزت في الطابق السفلي الثالث والصعوبة كانت فقط في الممرات والدخان الكثيف".

 وأشار كريم إلى "مقتل عنصر من الدفاع المدني أثناء عملية الإطفاء بمراحلها الأولى، فيما أصيب 3 من فوج إطفاء الضاحية بشكل طفيف وتم إسعافهم وعادوا إلى عملهم".

المصدر: العهد+ المنار 

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