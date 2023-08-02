لبنان.. مقتل رجل إطفاء وإصابة 3 آخرين في حريق اندلع في الضاحية الجنوبية

قتل رجل إطفاء وأصيب 3 آخرون، الأربعاء، أثناء محاولتهم إخماد حريق اندلع في مستودع للأقمشة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

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وقالت وسائل إعلام محلية إن فوج إطفاء الضاحية الجنوبية سيطر اليوم على حريق شب في أحد مستودعات الأقمشة على طريق المطار.

وأكد رئيس فوج إطفاء الضاحية حسين كريم في تصريح لقناة "المنار" أن "نقطة الحريق تركزت في الطابق السفلي الثالث والصعوبة كانت فقط في الممرات والدخان الكثيف".

وأشار كريم إلى "مقتل عنصر من الدفاع المدني أثناء عملية الإطفاء بمراحلها الأولى، فيما أصيب 3 من فوج إطفاء الضاحية بشكل طفيف وتم إسعافهم وعادوا إلى عملهم".

محاولة اخماد النيران مستمرة في معمل أقمشة قرب مطعم الساحة – طريق المطار، يذكر بانه سقط شهيد وأربعة جرحى من الدفاع المدني وفوج إطفاء #الضاحية_الجنوبية خلال عملية الاخماد pic.twitter.com/KTqtFPQivH — موقع النبطية (@Nabatiehorg) August 1, 2023

تنعي المديرية العامة للدفاع المدني المتطوع المثَّبت محمد جهاد بيدي (ابن بلدة حاروف - النبطية) الذي استشه-د في الخدمة اثناء تأديته لواجبه امس في إخماد حريق داخل مستودع في طريق المطار. pic.twitter.com/YN7g9mZEHD — موقع النبطية (@Nabatiehorg) August 2, 2023

المصدر: العهد+ المنار