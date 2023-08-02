وزير تونسي: نحو مليون أسرة فقيرة ومحدودة الدخل في بلادنا

أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس، يوم الثلاثاء، بأن نحو مليون أسرة تونسية تعد معوزة وتعاني من الفقر.

ووفق البيانات التي نشرتها الوزارة، وأدلى بها الوزير مالك الزاهي في جلسة اجتماع في البرلمان يوم الاثنين، فإن تونس توجد بها أكثر من 980 ألف أسرة معوزة ومحدودة الدخل تضم حوالي 4 ملايين تونسي، من بين قرابة 12 مليون نسمة.

وكانت تونس وقعت، في أبريل 2022، اتفاق قرض بقيمة 400 مليون دولار موجه لبرنامج "الحماية الاجتماعية" بهدف تخفيف الصدمات الاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا على الأسر محدودة الدخل.

وأفاد الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة في البلاد، بأن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة زاد في تدهور القدرة الشرائية للعائلات الفقيرة.

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وينتظر اتفاق قرض معلق منذ أكتوبر الماضي بين تونس وصندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليارات دولار التوصل إلى أرضية تفاهم بشأن حزمة الإصلاحات المطلوبة، ولا سيما الخلاف المرتبط بمراجعة أو إلغاء نظام الدعم.

وتحتاج تونس بشدة إلى القرض لانعاش المالية العامة والنمو الاقتصادي.

المصدر: وسائل إعلام تونسية