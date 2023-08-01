الجزائر.. وفاة مطلق النار على قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم والهيئة القضائية تكشف الأسباب

أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم في الجزائر، يوم الثلاثاء، عن وفاة مطلق النار على قاضي التحقيق داخل مكتبه.

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وقالت الهيئة القضائية بمستغانم في بيان "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وتكملة للبيان الصحفي المؤرخ في 31 يوليو 2023 المتعلق بحادثة الاعتداء على قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم، ينهي النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم إلى علم الرأي العام أن المدعو "د. لخضر" أمين ضبط سابق بالمحكمة نفسها والذي أطلق النار على قاضي التحقيق، توفي صبيحة اليوم الموافق لـ 1 أغسطس 2023".

وأضاف البيان أن وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم أمر بتشريح الجثة.

وأوضح المصدر نفسه أن التقرير الأولي لعملية التشريح خلص إلى أن الوفاة عنيفة بسبب صدمتين على مستوى الرأس والصدر نتج عنهما نزيف دموي.

وأكد أن نتائج عملية التشريح والنتائج الأولية للتحقيق الإبتدائي تفند فرضية انتحار المعتدي أو تلقيه طلقا ناريا.

وأشار البيان إلى أن التحقيق في القضية لا يزال متواصلا.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية