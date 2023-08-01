مصر.. حفل نجاح طالبتين بالثانوية يتحول إلى كارثة

شهدت قرية شطورة التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج بجنوب مصر، واقعة تسمم 22 شخصًا جرّاء تناولهم وجبة جاتوه" في حفل أقيم بمناسبة نجاح طاليتين بالثانوية العامة.

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وتلقت الأجهزة المعنية، إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول عدد من الأشخاص يقيمون بناحية قرية شطورة دائرة مرك طهطا مصابين بحالة إعياء وألم شديد في جرّاء تناولهم "جاتوه" وجرى حجزهم بالمستشفى تحت العناية والملاحظة.

وجرى تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين والتصريح لعدد منهم بالخروج، فيما تم حجز عدد آخر من المصابين تحت الملاحظة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية