الثانية في أقل من 24 ساعة.. طالبة مصرية تنهي حياتها لحصولها على مجموع منخفض في شهادة الثانوية العامة

فارقت طالبة مصرية بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، الحياة إثر تناولها مادة سامة لحصولها على مجموع منخفض في شهادة الثانوية العامة.

وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وأفاد موقع "القاهرة 24" المصري بأنها الضحية الثانية للثانوية العامة بمحافظة سوهاج في أقل من 24 ساعة.

وفي التفاصيل، تلقت السلطات إشارة من مستشفى طهطا العام تفيد بوصول المدعوة "إ. ق. أ. ح." طالبة في الصف الثالث ثانوي وتبلغ من العمر 18 عاما، جثة هامدة، بادعاء تناول مادة سامة.

وبسؤال أهلها، تبين أنه في أثناء تواجدها (الطالبة) بالمنزل تناولت قرصا لحفظ الغلال مما نتج عنه وفاتها.

وأشارت عائلتها إلى أنها أقدمت على ذلك نتيجة لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب حصولها على مجموع منخفض في الشهادة الثانوية العامة هذا العام.

وكشفت الفحوصات الطبية على الجثة أن سبب الوفاة يعود لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

ويوم أمس الاثنين، أنهت طالبة بناحية مركز طما شمال المحافظة، تدعى "فيروز س. س. م." وتدرس في الصف الثالث الثانوي، حياتها، بتناول قرص لحفظ الغلال وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

وقالت والدتها "أسماء أ. ع." 39 عاما، إنه ابنتها تناولت قرصا لحفظ الغلال لرسوبها في الشهادة الثانوية العامة مما نتج عنه وفاتها.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري