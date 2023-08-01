مقتدى الصدر يحذر من استهداف الكعبة على غرار حرق القرآن في دول أوروبية

حذر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، من استهداف الكعبة في المملكة العربية السعودية ومراقد الأئمة المعصومين في البقيع والعراق بعد حرق القرآن في دول أوروبية.

وقال الصدر في بيان موسع من 10 نقاط نشره على حسابه في "تويتر" إن "مثل هذه الجرائم (حرق القرآن) قد تعتبر دليلا على وجود مخطط أدهى وأمر قد يطال باقي المقدسات مثل الكعبة قبلة المسلمين أو مراقد المعصومين في المدينة المنورة أو البقيع أو العراق أو غيرها".

وأضاف "لكن هذه المرة ليست بأيدي المذهب الشاذ بل بأيدي قد لا تخطر على بال أحد، فالحذر الحذر لاسيما مع التراخي الواضح من قبل الدول وحكامها وضعف ردودهم واكتفائهم بالتنديد والشجب والاستدعاء وما شاكل ذلك مما لا ينهض بالمطلوب ولا يكون رادعا عن التجرؤ على فعل ما يسيء لمقدساتنا".

ولفت إلى أن تكرار حرق القرآن أمام السفارة العراقية دون غيرها من سفارات الدول الإسلامية يدل على أن العراق بات قبلة العالم.

المصدر: RT